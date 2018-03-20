مدرب نيوكاسل اتفق مع ماجر على إشراك سليماني لبضع دقائق

كشفت أمس تقارير إنجليزية أن مدرب نيوكاسل رافيال بينيتاز وبالتشاور مع طبيب فريقه اتفق مع الناخب الوطني رابح ماجر على إشراك لاعبه إسلام سليماني لفترة محددة وفقط، ولم تشر التقارير الإنجليزية للوقت الذي سيلعبه سليماني لكنه وبكل تأكيد سيكون قصيرا جدا، ويئست إدارة نيوكاسل ومدرب الفريق من إقناع ماجر بإعفاء لاعبه الجزائري وهاهي تعمد للضغط من أجل إشراكه لفترة قصيرة جدا .

مشاركة سليماني في تربص الخضر سيكون جزءا من عملية شفائه

الصحافة المقربة من نيوكاسل قالت أن سليماني حل بالجزائر ومعه برنامج تحضيري من أجل شفائه بشكل كامل من الإصابة، التقارير قالت أن مشاركة سليماني ضد كل من تنزانيا وإيران ستكون جزءا من عملية تعافيه على أمل أن يكون جاهزا بشكل كامل في لقاء هيدرسفيلد تاون يوم الـ31 من شهر مارس الحالي، يشار إلى أن مدرب نيوكاسل أعفى لاعبه الجزائري من لقاء انتوارب الذي جرى عشية الأحد وربما من أجل عدم الضغط عليه أكثر بما أنه يعرف أنه سيلعب مع الخضر في اللقاءين الوديين .

بينتيز: “سليماني لن يشارك مع الجزائر إذا لم يشف بشكل كامل”

إلى ذلك وضعت صحيفة “الكرونينكل لايف” الخاصة بأخبار نيوكاسل تصريحات للمدرب الإسباني رافيال بينيتاز حاول فيها توضيح الأمور بخصوص سليماني، بينيتاز وبعد أن استسلم لرغبة ماجر قال أن مشاركة اللاعب في لقاءي تنزانيا وإيران الوديين ليست أكيدة بعد وفي هذا الشأن قال:” سليماني سيحل بالجزائر ومعه برنامج تحضيري، طبيب فريقنا على اتصال دائم مع طبيب المنتخب الجزائري وسنرى تطور حالة اللاعب، لا نعلم إن كان سيشارك وما هي الدقائق التي سيلعبها لكن ما هو أكيد أنه لن يشارك في حال لم يشف بشكل كامل “.

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