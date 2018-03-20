مورينيو يخطط لخطف ألونسو من تشيلسي

يسعى جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لحسم صفقة جديدة من صفوف فريقه السابق تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد موقع “سبورت مول” الإنجليزي، أن مورينيو يسعى لضم الإسباني ماركوس ألونسو ظهير أيسر “البلوز”، بعدم اضطر للاعتماد على أشلي يونغ في هذا المركز خلال جزء كبير من الموسم، بعد أن فشل لوك شو وماركوس روخو ودالي بليند في المهمة.

صفقة الإسباني قد تكلف 80 مليون أورو

أشار التقرير إلى أن مورينيو يتطلع لضم ألونسو والذي يعد لاعبا متخصصا في مركز الظهير الأيسر، ومنح الضوء الأخضر لإدارة ناديه لحسم الصفقة، وتابع التقرير أن قيمة صفقة اللاعب الإسباني قد تصل إلى 80 مليون أورو تقريبا، حيث يُعد ألونسو من أبرز المدافعين في “البريميرليغ”، حيث سجل 6 أهداف خلال موسمين منذ انضمامه لصفوف “البلوز”، وسيكون من الصعب موافقة تشيلسي على إتمام الصفقة، نظرا لكون مانشستر يونايتد منافسا مباشرا لـ”البلوز”، ولاسيما بعد رؤية تأثير ماتيتش مع “الشياطين الحمر” مؤخرا.

8 لاعبين يفكرون في المغادرة بسبب مورينيو

لا يزال خروج مانشستر يونايتد من رابطة أبطال أوروبا، يلقي بظلاله الثقيلة على ملعب “أولد ترافورد”، حيث ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن هناك 8 لاعبين غير راضين عن مورينيو ولا يشعرون بالراحة مع المدرب البرتغالي وبدأوا في التفكير في الرحيل، وهم ماتا وهيريرا، حيث لم يحظيا بالمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب، كما يعتبر كل من مارسيال وبليند وسمولينغ ودارميان ولوك شو، وفيلايني أبرز العناصر المستاءة من قرارات مورينيو، ومن المنتظر أن يرحل أيضا كل من زلاتان إبراهيموفيتش ومايكل كاريك، اللذين أكملا مؤخرا عامهما السادس والثلاثين

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