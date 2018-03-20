نديدي سيخلف كان في ليفربول

يخطط نادي ليفربول للتعاقد مع نديدي لاعب وسط ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات القادمة بعد نهاية الموسم الجاري، وذكرت صحيفة الإكسبريس أن ليفربول يرغب في التعاقد مع نديدي بعد شكوك بقاء إيمري كان مع الفريق في الموسم المقبل، حيث أثار الألماني كان تكهنات كبيرة حول رحيله عن ليفربول بعد ارتباط أسمه بالانتقال لنادي جوفنتوس بعد نهاية عقده مع ليفربول، وأضافت الصحيفة أن نديدي وافق على الانتقال إلى ليفربول ولكن لم يتفق “الريدز” حتى الآن مع ناديه ليستر حول شروط التعاقد.

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