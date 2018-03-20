نزونزي: “بوسكيتس أفضل لاعب وسط في “الليغا”

أشاد الفرنسي ستيفن نزونزي متوسط نادي إشبيلية بتألق الدولي سيرجيو بوسكيتس مع فريقه برشلونة في الوقت الحالي بسبب أداءه الفني المميز، حيث قال :”الدوري الإسباني لديه دائما لاعبين وسط مميزين، لاعبين جيدين في العموم مع إمكانيات فنية مدهشة”، وتابع: “بوسكيتس؟ لاعب من طراز فريد ونجح في قيادة فريقه للحصول على العديد من البطولات المحلية والقارية وأحب أن أشاهده”، وأنهى تصريحاته: بالفعل بوسكيتس هو لاعب لديه طريقة لعب حديثة ، اعتقد أنه الأفضل في ذلك المركز”.

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