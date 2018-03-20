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نزونزي: “بوسكيتس أفضل لاعب وسط في “الليغا”

20 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 28 زيارة

أشاد الفرنسي ستيفن نزونزي متوسط نادي إشبيلية بتألق الدولي سيرجيو بوسكيتس مع فريقه برشلونة في الوقت الحالي بسبب أداءه الفني المميز، حيث قال :”الدوري الإسباني لديه دائما لاعبين وسط مميزين، لاعبين جيدين في العموم مع إمكانيات فنية مدهشة”، وتابع: “بوسكيتس؟ لاعب من طراز فريد ونجح في قيادة فريقه للحصول على العديد من البطولات المحلية والقارية وأحب أن أشاهده”، وأنهى تصريحاته: بالفعل بوسكيتس هو لاعب لديه طريقة لعب حديثة ، اعتقد أنه الأفضل في ذلك المركز”.

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