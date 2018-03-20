هني: “سعيد كوني أول جزائري يسجل هدفا في الدوري الروسي”

أدلى لاعب الخضر سفيان هني بتصريحات للموقع الرسمي لناديه تكلم فيها عن لقاء روبين كازان الذي كان مسرحا لأول هدف له في الدوري، هني أكد على سعادته الكبيرة بفوز فريقه وسعادته أيضا كونه أول جزائري يسجل هدفا في روسيا وقال “أنا سعيد جدا لأنني سجلت هدفا وساعدت فريقي على تحقيق الفوز، سعيد أيضا لأنني سجلت هدفا تاريخيا كوني أول جزائري يوقع هدفا في الدوري الروسي” وكان هني قد قاد فريقه للفوز في قمة الجولة الماضية من الدوري ضد روبين كازان بهدفين مقابل هدف وحيد محافظا بذلك على أمل فريقه في التتويج بالدوري نهاية الموسم.

“سأعمل على التأقلم مع الأجواء الروسية رغم صعوبة ذلك”

هني وفي تتمة تصريحه أكد مرة أخرى على صعوبة الأجواء في روسيا وصعوبة اللعب في درجات حرارة متدنية، لكن رغم ذلك قال أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل التأقلم وقال: “من الصعب التعود على اللعب في هذه الظروف، الظروف صعبة جدا في الدوري الروسي واللعب في درجة حرارة -15 كما حدث ضد روبين كازان ليس سهلا لكني بدأت أتعود تدريجيا وسأحاول التأقلم أكثر مستقبلا “.

ع. ب

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