ولد علي يحذر رؤساء الأندية من التصريحات النارية..!

حذر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي رؤساء أندية الرابطة الأولى والثانية المحترفة من التصريحات النارية، حيث طالبهم بالتعقل والتدبير قبل الإدلاء بأي تصريحات سواء كانت تخص الاتحادية أو لجنات التنظيم والتحكيم، أو حتى تلك التي يتهجم فيها الرؤساء على بعضهم البعض، طالبا منهم وضع اليد في اليد لإنهاء الموسم الكروي الجاري في ظروف جيدة.

أحداث الشغب، خرجة الحكام وانتقاد البرمجة أخرجوا الوزير عن صمته

تأتي خرجة الرجل الأول على رأس الوزارة الوصية على كرة القدم في الجزائر ولد علي، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الكروية، من أعمال شغب في الملاعب، وكذا الوقفة الاحتجاجية لأصحاب القمصان السود عقب الانتقادات التي تطالهم من جولة لأخرى، بالإضافة إلى انتقاد الرؤساء للبرمجة في كل مرة، ما دفعه لمحاولة كتم الأفواه ومحاولة تعقيل الأنصار من خلال الكف عن التصريحات التي اعتبرها تحريضية للأنصار ما نجم عنها بعض أعمال الشغب في بعض الملاعب، وكان وراء الخرجة التاريخية للحكام.

ولد علي وجه رسالته للرؤساء، اللاعبين وحتى لجان الأنصار

ما يؤكد بأن الأسباب التي تطرقنا إلى ذكرها سالفا هي التي دفعت بالوزير الهادي ولد علي للإدلاء بهذه التصريحات وفي هذا التوقيت بالذات، هو توجيه كلامه بطريقة مباشرة للرؤساء الذين يعتبرهم المسؤولون الأولون في الساحة، ثم اللاعبين وأيضا لجان الأنصار، هذه الفئة التي ركز على ذكرها دليل قاطع على أنه لا يريد أحداث شغب جديدة في الملاعب ويطالبهم بالقيام بأدوارهم كما يجب، خاصة وأن البطولة اقتربت عن نهايتها ما قد يعرف بعض الخرجات غير المتوقعة للتنصل من المسؤوليات.

ولد علي: “كل طرف مطالب بتحمل مسؤولية تصريحاته”

بلهجة التهديد، بعث وزير الرياضة ولد علي برسالة لرؤساء الأندية وكذا اللاعبين ولجان الأنصار يقول: ” علينا جميعا التضامن من أجل إنهاء الموسم بنجاح، وكل طرف مسؤول عن التصريحات التي يدلي بها، سواء كان رئيسا أو لاعبا أو حتى تابع للجنة أنصار فريق معين”.

“الجميع مطالب بالتعقل لإنهاء الموسم في أحسن الظروف”

استرسل وزير الشباب والرياضة في تصريحاته التي ناشد فيها الجميع بضرورة التعقل خلال الإدلاء بالتصريحات يقول:” الجميع مطالب بالرزانة والتعقل عند الإدلاء بأي تصريح، نريد إنهاء الموسم في ظروف جيدة”، يذكر أن “الفاف” كانت قد عقدت اجتماعا طارئا مع رؤساء الأندية من أجل حثهم على ضرورة التصرف بعقلانية وعدم الإدلاء مستقبلا بالتصريحات النارية.

م.دحوي

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