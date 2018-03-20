وناس يمر بفترة صعبة في مشواره الكروي

يواصل الدولي الجزائري ولاعب نادي نابولي الإيطالي آدم وناس يعيش التهميش من قبل مدربه ساري الذي يبقيه خارج حساباته، ما جعله بعيدا عن أجواء المنافسة الرسمية مكتفيا باللقاءات التطبيقية رفقة زملائه في الحصص التدريبية وفقط، هذه الوضعية أثرت كثيرا على معنويات وناس الذي انتقل لنابولي بداية الموسم الجاري بحلم كبير بدأ يتبخر مع قرب انتهاء الموسم.

ما زال بعيدا عن خيارات مدرب ناديه ساري

رغم التقارير الإعلامية المؤيدة لوناس والانتقادات الكثيرة التي لاحقت المدرب ساري في الجولات القليلة الماضية بسبب تهميشه للدولي الجزائري، إلا أن مدرب نابولي بقي مصرا على موقفه من اللاعب مكتفيا بتوجيه الاستدعاء له لتسخين دكة البدلاء وفقط.

سقط من قائمة ماجر لأسباب مجهولة

ما زاد من تعقد وضعية وناس والحالة السيئة التي يمر بها، هو سقوط اسمه من قائمة المدرب رابح ماجر الذي فضل عليه لاعبين محليين، حيث كان لاعب نابولي يريد إرسال برقية لمدربه ساري عبر التألق بالألوان الوطنية من خلال تقديم مباراة كبيرة قد تشفع له بالعودة القوية للنادي الإيطالي والدخول في خيارات مدربه من الباب الواسع، قبل أن يستفيق من حلمه الذي تحول لكابوس.

اللاعب سيطالب بتغيير الأجواء نهاية الموسم الجاري

من دون أدنى شك، فإن الدولي الجزائري الشاب آدم وناس، سيطالب بتغيير الأجواء نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن بعض العروض بدأت تصله عبر اقتراحات مناجير اللاعب، ليبقى الفصل في مستقبل وناس الذي بدرجة كبيرة قد يعار لناد آخر في نهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل بقاء ساري على رأس العارضة الفنية لنابولي.

م.دحوي

مرتبط