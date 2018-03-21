آرثر يؤكد تدخل نيمار بصفقة انتقاله لبرشلونة ويكشف عن أمنيته الصعبة

أبدى لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو سعادته الكبيرة بعد توصل برشلونة لاتفاق مع ناديه غريميو من أجل ضمه الصيف القادم مقابل 30 مليون يورو.

وكشف آرثر بتصريح لـ”O Globo” عن دعم نجمي منتخب البرازيل كوتينيو ونيمار لانتقاله بالقول “سألت نيمار عن برشلونة ولم يخبرني إلا عن أشياء جميلة ونصحني بالانتقال،

تحدثت أيضاً مع كوتينيو الذي قال لي أنها مدينة رائعة وأنه نادٍ ممتاز للعب لأجله”.

وعن الاتفاق قال آرثر “سعيد لأن المفاوضات انتهت بما يناسب غريميو ويرضيني، نحن سعداء لأن كل شيء سار كما يجب والآن سأتحدث مع النادي لأعرف موعد انتقالي لبرشلونة”.

وأضاف البرازيلي الشاب “حين تم الإعلان عن الاتفاق تحدثت مع عائلتي ونصحوني ببدء تعلم اللغة الإسبانية، أرغب بأن أفهم تعليمات المدرب بشكل أسرع إضافة للنكات التي تحدث بغرفة الملابس،

إن كنت تريد الانسجام عليك أن تتعلم الإسبانية”

آرثر تحدث عن رغبته باللعب إلى جانب إنييستا لكن بالواقع تبدو هذه الأمنية صعبة المنال مع انتشار أنباء عن قرب انتقال نجم البارسا للدوري الصيني وقال آرثر “لقد قرأت عن إمكانية انتقاله لكني لا أعرف ما هو خياره المستقبلي، لاعب مثله

يجعل كرة القدم تبدو سهلة، لا أرغب بالدخول بمقارنات بيني وبينه لديه صفات مختلفة عن التي أمتلكها”.