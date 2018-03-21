الرئيسية / آخر الأخبار / أتلتيكو مدريد يحدد شرطًا وحيدًا للتخلي عن خيمينيز

أتلتيكو مدريد يحدد شرطًا وحيدًا للتخلي عن خيمينيز

21 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 34 زيارة

حدد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني شرطًا واحدًا للتخلي عن خدمات مدافعه الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، الذي يحظى باهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن أتلتيكو مدريد رفض الاستماع لعروض يوفنتوس الإيطالي من أجل ضم خيمينز، أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني دييغو سيميوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد سوف يسمح لخوسيه خيمينيز بالرحيل عن الأتلتي في حالة واحدة هي دفع 63 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأكدت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد رفض عرضًا من قبل جاره ريال مدريد للتعاقد مع خيمينيز خلال الفترة الماضية.

شاهد أيضاً

إنجاز جديد يداعب مولر مع منتخب ألمانيا

يدخل اللاعب الدولي الألماني، توماس مولر، المواجهتين الوديتين المقبلتين أمام إسبانيا والبرازيل، يومي 23 و26 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved