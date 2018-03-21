أتلتيكو مدريد يحدد شرطًا وحيدًا للتخلي عن خيمينيز

حدد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني شرطًا واحدًا للتخلي عن خدمات مدافعه الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، الذي يحظى باهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن أتلتيكو مدريد رفض الاستماع لعروض يوفنتوس الإيطالي من أجل ضم خيمينز، أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني دييغو سيميوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد سوف يسمح لخوسيه خيمينيز بالرحيل عن الأتلتي في حالة واحدة هي دفع 63 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأكدت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد رفض عرضًا من قبل جاره ريال مدريد للتعاقد مع خيمينيز خلال الفترة الماضية.