إنجاز جديد يداعب مولر مع منتخب ألمانيا

يدخل اللاعب الدولي الألماني، توماس مولر، المواجهتين الوديتين المقبلتين أمام إسبانيا والبرازيل، يومي 23 و26 مارس الجاري، وعينه على تحقيق إنجاز جديد مع الماكينات.

ويتمثل الإنجاز في اقتراب توماس مولر، من خوض 23 مباراة دون خسارة، مع المنتخب الألماني.

وأكد مولر، عقب خوض التمارين الأولي مع المنتخب الألماني “نخوض المباراتين بجدية تامة. نريد تحقيق هذا الرقم بأي طريقة ممكنة”.

وإذا تمكن بطل العالم من تجنب الخسارة أمام إسبانيا والبرازيل، سيصل إلى 23 مباراة دون هزيمة، ليعادل بذلك الرقم الذي حققه منتخب ألمانيا أيضا منذ 28 عاما، تحت قيادة المدرب الراحل يوب ديرفال.

وأعرب لاعب بايرن ميونخ، عن شغفه لمواجهة إسبانيا، بطل العالم في 2010 بجنوب أفريقيا، والبرازيل، البلد المستضيف للنسخة الماضية التي شهدت تتويج “الماكينات الألمانية” باللقب الرابع في تاريخها.

يذكر أن القرعة، أوقعت ألمانيا ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.