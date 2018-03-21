بليند يقترب من روما

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن دالي بليند مدافع مانشستر يونايتد بات قريبا من الانتقال إلى صفوف روما في الميركاتو المقبل، بعد أن قرر مدربه جوزي مورينيو وضعه ضمن قائمة اللاعبين المسرحين في جوان المقبل، ومن المنتظر أن ينتقل الدولي الهولندي إلى صفوف روما في صفقة لن تتجاوز 10 ملايين أورو خاصة وأن اللاعب يعاني من تراجع في المستوى ولم يقدم الكثير “للشياطين الحمر” خلال هذا الموسم.

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