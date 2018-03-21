بوغبا يكشف عن نجم يرغب في اللعب بجواره في المستقبل!

بوغبا يبدي إعجابه بنيمار ويرغب في اللعب بجواره

كشف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إعجابه بالبرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرًا إلى رغبته في اللعب بجواره في المستقبل.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، تقتضي بانتقال بوغبا للنادي الباريسي مقابل الإيطالي ماركو فيراتي.

وقال بوغبا في تصريحات لمحطة TyC Sports الأرجنتينية: “أحب نيمار، لديه مفهوم السعادة على أرض الملعب، في البرازيل كرة القدم هي كل شيء، هي حياة والكل يلعبها، أحب مشاهدة نيمار يلعب بكل مهاراته وقدراته، إنه أسلوب مختلف”.



وأضاف لاعب الوسط الفرنسي: “حينما تقول نيمار فإن الكل حول العالم يعلم ما سيفعله، بالنسبة لي سيكون من دواعي سروري أن ألعب معه يومًا ما”.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن علاقة بوغبا بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو متوترة في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما فقد مركزه الأساسي لحساب الصاعد الأسكتلندي ماكتوميناي.

وغاب بوغبا البالغ من العمر 26 عامًا عن عدة مباراة لفريقه هذا الموسم بسبب الإصابة، حيث شارك في 25 مباراة فقط، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات.