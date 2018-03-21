بيرناردو سيلفا: “السيتي سيحطم أرقاما قياسية في إنجلترا”

أجرت صحيفة “سبورت 360” حوارا صحفيا مع بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وقد استهل الدولي البرتغالي حديثه عن مدى انسجامه مع كتيبة المدرب غوارديولا، قائلا: “عندما انتقلت من البرتغال إلى موناكو كان الأمر صعبا في الأشهر الأولى، وذلك حدث عندما انضممت إلى مانشستر سيتي، عليك التكيف مع الطريقة التي يلعب بها الفريق رغم أن كل فريق يلعب بشكل مختلف، أشعر بالتحسن الآن وأتمنى التحسن أكثر، لقد تعلمت الكثير هنا من المدرب غوارديولا وأنا سعيد جدا باللعب تحت إشرافه”.

“طريقة لعبنا استثنائية”

يقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وتحدث الدولي البرتغالي حول هذا الأمر، قائلا: “هناك ستة فرق تنافس في الدوري الإنجليزي وهذا يعني أننا نقوم بعمل رائع بالطريقة التي نلعب بها في الأشهر السبعة أو الثمانية الأخيرة، نتمنى الفوز باللقب بأسرع وقت ممكن”، وعن طريقة لعب فريقه، اختتم قائلا: “نحاول بدأ المباراة بقوة والسيطرة على اللعب بالاستحواذ على الكرة”، واختتم: “عندما نفقد الكرة نحاول استعادتها بأسرع وقت ممكن، نحاول لعب كرة هجومية لتسجيل الأهداف وإرضاء جمهورنا، وأنا واثق من أننا سنحطم العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي”.

“أريد مكانة أساسية لكنني أحترم قرارات غوارديولا”

لا يشارك صاحب 23 عاما بشكل أساسي في السيتي لكنه لا يرى مشكلة في ذلك، قائلا: “جميع اللاعبين يحبون التواجد في المباريات الكبرى خاصة في رابطة أبطال أوروبا، لا يوجد أي استثناء بين اللاعبين، أحاول العمل من أجل الحصول على ثقة المدرب وزملائي في الفريق لكي أصبح من ضمن ركائز النادي وأساهم بشكل فعال في تتويجه بالألقاب”.

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