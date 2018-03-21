تاجر السعادة في برشلونة يتلقى عروضاً إنجليزية

روبيرت فيرنانديز يتلقى عروضاً إنجليزية

تلقى روبيرت فيرنانديز المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني العديد من العروض الإنجليزية للرحيل عن النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فيرنانديز مع برشلونة الصيف المقبل ولم يجدد عقده حتى اللحظة وعلى الرغم من شعور المسؤولين بالرضا التام عن أداء المدير الرياضي إلا أن النادي لم يقدم أية عروض لتجديد عقده حتى الأن ومستقبله بات مجهولاً.

وعمل روبيرت فيرنانديز لمدة ثلاثة مواسم في برشلونة وكان العقل المدبر وتاجر السعادة بالنسبة للنادي الكتالوني ولكن وفقاً للصحف العالمية فإن المدير الرياضي تلقى عروضاً مغرية من أندية إنجليزية تهدف الى الحصول على خدماته.

وساهم عمل فيرنانديز في إنتداب العديد من اللاعبين المهمين في سيطرة برشلونة على المسابقات المحلية هذا الموسم بجانب إستقرار الفريق وأدائه الجيد ببطولة دوري ابطال أوروبا وبلوغ نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا

وهو مقياس لنجاحات روبيرتو.

وكان روبيرت فيرنانديز قد نجح في ضم العديد من اللاعبين المميزين على مدار الموسم الجاري ابرزهم باولينيو وكوتينيو وديمبيلي والذي بذل جهوداً قوية للظفر بخدماتهم

في حين كانت أبرز تعاقداته ضم الفرنسي صامويل اومتيتي من ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وينذر عدم تحركات مسؤولي برشلونة نحو تجديد تعاقد فيرنانديز بإمكانية رحيل تاجر السعادة لبرشلونة وذلك لتلقيه عرض مغري من أحد الاندية الإنجليزية.

ويعلم الجميع مدى نجاحات فيرنانديز في عمله داخل برشلونة ويكفي جهوده المضنية والكبيرة في حسم صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو عقب شوط قوي وشاق من المفاوضات مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي.