تشيلسي يقدم عرضًا مبدئيًا لضم إيكاردي

قدم فريق تشيلسي الإنجليزي، عرضا مبدئيًا من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن تشيلسي عرض 63 مليون يورو على واندا نارا صديقة إيكاردي ووكيلة أعماله، من أجل إقناع إدارة النيراتزوري بالتخلي عن الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عرض البلوز لا يناسب الفريق الإيطالي، الذي يحاول إقناع نجمه بالبقاء داخل قلعة الأفاعي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي يهدف من عرضه الأول إبلاغ واندا باهتمام الفريق اللندني بالتعاقد مع إيكاردي خلال الصيف المقبل.

ويملك إيكاردي 110 ملايين يورو كشرط جزائي في عقده مع إنتر، وذلك صالح فقط للأندية خارج إيطاليا، في ظل اهتمام ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان بضم الأرجنتيني حسب التقارير الصحفية الأخيرة.