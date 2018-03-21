جوفنتوس أول ناد إيطالي يمتلك فندقا خاصا

سيصبح جوفنتوس أول ناد في إيطاليا يمتلك فندقه الخاص من فئة (4 نجوم) بحي كونتيناسا في مدينة تورينو، وهي نفس المنطقة المتواجد بها أيضا ملعبه “أليانز ستاديوم”.

وأشار النادي في بيانه إلى أن هذا الفندق سيكون “الأول من نوعه في إيطاليا بالتعاون مع ناد لكرة القدم، ليمنح نزلائه فرصة معايشة الأحداث الرياضية عن قرب”.

وسيكون الفندق، الذي يوجد بالقرب من الملعب والمركز الرياضي الجديد، مملوكا لصندوق العقارات “J Village” وستديره شركة “B&W Nest S.r.l” التي يملك بطل إيطاليا 40% من رأس مالها.



كما أشار النادي إلى أن نزلاء الفندق سيكون باستطاعتهم التواجد بالقرب من لاعبي الفريق الأول، خلال معسكراتهم هناك استعدادا للمباريات المختلفة.

وشدد البيان أيضا على أن “البيانكونيري” أنفق أكثر من 350 مليون يورو في مجموعة مشاريع بهذه المنطقة والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة بناء ملعب “أليانز ستاديوم” و”J Village” والمقر الجديد للنادي.