رؤوف خليف: ” محرز أحسن من صلاح وصراع المصالح حطم المنتخب الجزائري”

أدلى المعلق التونسي رؤوف خليف بتصريحات لصحيفة العربي الجديد تكلم في جزء منها عن المنتخبات العربية ومنها المنتخب الجزائري، خليف بدأ بالمقارنات التي تجمع دائما بين المصري صلاح والجزائري محرز وقال:” أعتبر أن للجزائريين كل الحق عندما يقولون بأنه حين يتوج محمد صلاح “المتألق” مع ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي سيكون حينها أفضل لاعب عربي على الإطلاق، محمد صلاح اليوم في طليعة اللاعبين البارزين سواء كهداف أو كنجم كبير في كرة القدم العالمية والدليل أنه أصبح محط أنظار الفرق الكبرى مثل ريال مدريد، لكن نجوميته في رأيي لن تكتمل إلا بالفوز بلقب الدوري الإنكليزي، وهو الأمر صعب المنال في ظل سيطرة مانشستر سيتي على الصدارة وقربه من اللقب” .

” فشل التأهل للمونديال ليس مشكلة محرز”

إذا كان الجزائريون يرون أن محرز أحسن لأنه توج بالدوري فالمصريون يرون أن صلاح قاد منتخب بلاده للمونديال عكس رياض وهنا رد رؤوف خليف قائلا:” هذا الأمر ليس مشكلة اللاعبين، بل إن الأمر يتعلق باختيارات الاتحادين الجزائري والمصري في تعيين المدربين وبالتالي الأمر يخرج عن إطار المقارنة بين اللاعبين والدليل أن رياض محرز يلمع ويبرز أكثر مع فريقه ليستر ولكنه أقل فاعلية مع المنتخب الجزائري والسبب ليس محرز بل سوء اختيارات المدربين” .

“الصراعات الطاحنة في الاتحاد الجزائري هي سبب الإخفاقات”

في الأخير تكلم رؤوف خليف عن التراجع الكبير في مستوى المنتخب والإخفاقات الكثيرة التي مر بها في آخر سنة، المعلق التونسي لم يخف شيئا ولم يتحفظ وسمّا الأسماء بمسمياتها حين قال: “الصراعات الطاحنة داخل الاتحاد الجزائري بين الرئيس القديم محمد روراوة ونظيره الجديد زطشي ساهم في ذلك، إلى جانب وجود مشاكل كبيرة للغاية داخل المنتخب الذي ذهب بكل أسف ضحية لحرب (تكسير العظام) بين كبار المسؤولين عنه “.