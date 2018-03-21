راؤول يقرر السير على خطى زيدان وجوتي

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم السابق لريال مدريد، راؤول غونزاليس، قرر السير على خطى زين الدين زيدان، وغوتي.

وقالت صحيفة “ماركا”، إن راؤول سيدخل في دورة التدريب، التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، في أفريل المقبل، للاعبين الدوليين، والذي قضوا 10 مواسم على الأقل، في الدرجات الأولى بالدوريات الأوروبية.

وأوضحت أن راؤول غونزاليس سوف يتولى تدريب فريق الشباب الثاني في النادي المدريدي، والذي يتولاه حاليًا ألفارو بينيتو، لكن على راؤول، أن يحصل على الدورة أولًا.

ونوهت الصحيفة، أن غوتي، هو المرشح الأول لتدريب ريال مدريد كاستيا، في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقد سانتياغو سولاري مع الفريق، إذ يتولى غوتي، حاليًا تدريب فريق الشباب، وحقق معهم الكثير من الأرقام والإنجازات.

وكان راؤول قد عاد لريال مدريد في الصيف الماضي، بعد نهاية رحلته الاحترافية خارج إسبانيا، وبدأ يعمل كإداري في النادي، وسافر مع الفريق في عدة مباريات، لكنه يرى نفسه على مقاعد البدلاء، ويريد السير على خطى زيدان وغوتي.

واختتمت الصحيفة أن راؤول في فترته التي قضاها في السد القطري، والتي استغرقت عامين، قضى أيامه في مكاتب أكاديمية أسباير، وكان يعمل على فهم التكتيكات والتدريب.