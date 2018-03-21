رامسي بين تشيلسي واليونايتد

يضع البرتغالي جوزي مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد أنظاره على التعاقد مع اللاعب الويلزي آرون رامسي نجم نادي آرسنال، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث يرغب “الشياطين الحمر” بضمه ليكون بديلا للفرنسي بول بوغبا المتوقع رحيله عن فريقه في جوان، وبالإضافة إلى المان يتواجد تشيلسي ضمن الفرق الراغبة في انتداب رامسي بصفقة مجانية، حيث أكدت تقارير صحفية عن رغبة كونتي في الاستفادة من خدماته لكن القرار النهائي سيكون بيد اللاعب الذي لم يتخذه إلى غاية الآن.

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