سان جيرمان ينضم لريال مدريد وبرشلونة في سباق التعاقد مع صلاح!

يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعدما ظهر بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

ويقدم صلاح موسمًا استثنائيًا في موسمه الأول مع ليفربول، حيث شارك في 39 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 10 في جميع المسابقات.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، إن إدارة باريس سان جيرمان قد توافق على رحيل البرازيلي نيمار مقابل 400 مليون يورو، والاتجاه للتعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو.

وأضافت التقاير أن النادي الفرنسي سيواجه منافسة شرسة للتعاقد مع اللاعب، خاصة في ظل ترقب من عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة لموقف إدارة الريدز من بيع نجم الفريق.

وكان صلاح قد انتقل لصفوف ليفربول في مطلع الموسم الجاري قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة كلفت النادي 34 مليون جنيه استرليني، قبل أن يرتفع سعره بقوة بعد مستواه المميز مع الفريق.

ويحتل النجم المصري البالغ من العمر 26 عامًا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا، بعدما نجح في تسجيل رباعية في فوز فريقه على واتفورد بخمسة أهداف دون مقابل، متفوقًا على هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ24 هدفًا.