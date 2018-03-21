سيميوني يقيم مأدبة عشاء لديبالا في العاصمة مدريد

ظهر مدرب فريق أتليتكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، في أحد مطاعم العاصمة مدريد رفقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، حيث تناولا وجبة العشاء سويًا.

المدرب الأرجنتيني الخبير استغل عطلة أسبوع الفيفا، وقام بترتيبات مع مواطنه ديبالا من أجل الالتقاء مساء يوم الإثنين الماضي.

ديبالا (24 عامًا) لم يتم استدعائه إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني لوديتي إيطاليا وإسبانيا، في الفترة التحضيرية التي تسبق نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف القادم.



وقرر اللاعب صاحب الإثنتي عشرة مباراة رفقة منتخب التانجو، السفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل قضاء بعضًا من عطلته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن سيميوني انتظر ديبالا بمطعم (كابوكي) قبل ان يتناولا وجبة العشاء ويتناقشا في بعض الأمور، ولم يكن حضور اللاعب لإسبانيا من أجل انتقاله إلى ريال مدريد.

ديبالا كان قد انضم إلى صفوف البيانكونيري صيف 2015 قادمًا من باليرمو، في صفقة كلفت خزائن العملاق الإيطالي قرابة 40 مليون يورو.

وسجل اللاعب -صاحب الصفر أهداف دولية- 21 هدفًا هذا الموسم بكل البطولات رفقة يوفنتوس، وصنع 5 أهدف أخرى.