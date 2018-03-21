غريزمان يدفع برشلونة للتضحية بثلاثة لاعبين

يضع نادي برشلونة الإسباني خطة كُبرى من أجل الدخول بقوة في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة للتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تقول أن إدارة النادي الكاتالوني تضع اسم اللاعب أنتوان غريزمان مهاجم ونجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على رأس قائمة اللاعبين لتدعيم هجوم الفريق بالموسم القادم.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية الشهيرة أن برشلونة اتفق بالفعل مع اللاعب الدولي الفرنسي على كافة الشروط الشخصية في عقده مع النادي، وينوي دفع مبلغ 100 مليون يورو من أجل كسر عقده مع أتلتيكو في الصيف.



في حين سيكون على برشلونة دفع مبلغ قيمته 15 مليون يورو كراتب سنوي لغريزمان، مما يجعله أحد اعلى لاعبي الفريق حصولاً على الرواتب خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن سيكون على إدارة البلاوغرانا التخلص من 3 لاعبين على الأقل من أجل توفير الأموال اللازمة لدفع هذا الراتب الكبير للمهاجم صاحب الـ27 عاماً في كل عام، ولتخفيض مُعدل الأجور بالنادي أيضاً.

وسيكون على برشلونة الاختيار بين لاعب خط الوسط البرازيلي رافينيا المعار لإنتر ميلان الإيطالي مع شرط شراء قيمته 35 مليون يورو، الجناح الإسباني جيرارد ديولوفيو المعار لواتفورد الإنجليزي،

الظهير البرازيلي دوغلاس الذي يلعب في بنفيكا والذي انتقل إلى النادي بتكلفة أعلى من تكلفة انتقال ماركو أسينسيو إلى ريال مدريد من مايوركا.

فيما يُفاضل برشلونة أيضاً بين لاعب خط الوسط البرتغالي أندري غوميز، الظهير الأيسر الفرنسي لوكا دينييه، الجناح المتميز دينيس سواريز والمهاجم الإسباني باكو ألكاسير.