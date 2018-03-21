فينغر يريد حارس ليفركوزن

يفكر نادي آرسنال في التعاقد مع الألماني لينو حارس مرمى نادي باير ليفركوزن الألماني بعد نهاية الموسم الحالي، وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن آرسين فينغر مدرب النادي اللندني عازم على انتداب هذا الحارس ليحلّ محل التشيكي بيتر تشيك الذي تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، هذا وتقدر قيمة اللاعب في سوق الانتقالات بـ 27 مليون أورو حسب ما أكدته وسائل إعلام ألمانية.

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