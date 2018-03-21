قرعة مجموعات أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دوري المجموعات “ثمن النهائي” ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع الأهلي المصري “وصيف النسخة الماضية”، في المجموعة الأولى، بجوار الترجي التونسي، في صدام عربي ناري.

بينما وقع الوداد البيضاوي المغربي، بطل النسخة الماضية من البطولة، في المجموعة الثالثة، المتوازنة نسبيًا، ويعد منافسه الرئيسي بها ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

فيما كانت الثانية هي المجموعة النارية بالقرعة، حيث أسفرت عن صدام جزائري ثنائي، بوقوع مولودية الجزائر مع وفاق سطيف، بالإضافة إلى العملاق الكونغولي مازيمبي، والدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وجاء النجم الساحلي التونسي في المجموعة الرابعة المتوازنة، ويعد زيسكو يونايتد الزامبي، أبرز المنافسين له.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولي: الأهلي المصري، والترجي التونسي، وتاونشيب البتسواني، وكامبالا سيتي الأوغندي.

المجموعة الثانية: مازيمبي الكونغولي، ووفاق سطيف ، ومولودية الجزائر، والدفاع الجديدي المغربي.

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي، وتوجو بورت التوجولي، وحوريا كوناكري الغيني.

المجموعة الرابعة: النجم الساحلي التونسي، وزيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، وإمبابان سوالوز بطل سوازيلاند.

ومن المقرر أن تجرى قرعة منفصلة لمباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.