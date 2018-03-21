كشف تفاصيل عرض ريال مدريد لحارس روما

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عرض ريال مدريد المرتقب، لضم أليسون بيكر، حارس مرمى روما، الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن ريال مدريد سيتقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو، للحصول على خدمات البرازيلي المتألق، المُلقب بـ”ميسي حراسة المرمى”.

وأضافت الصحيفة ان النادي الملكي، سيعرض على صاحب الـ25 عاما، عقدا لمدة 5 سنوات، براتب سنوي قدره 5 ملايين يورو.

ويأتي ذلك رغم أن عقد أليسون الحالي مع روما، سينتهي عام 2021.

كما أن مونشي، المدير الرياضي للنادي العاصمي، أكد في أكثر من مناسبة، ان اللاعب لن يرحل، خلال الصيف المقبل.