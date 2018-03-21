الرئيسية / آخر الأخبار / كشف تفاصيل عرض ريال مدريد لحارس روما
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 22: A.S. Roma goal keeper Alisson Becker catching the ball during the UEFA Champions League 2017-18 match between Atletico de Madrid and AS Roma at Wanda Metropolitano on 22 November 2017 in Madrid, Spain. (Photo by Power Sport Images/Getty Images)

كشف تفاصيل عرض ريال مدريد لحارس روما

21 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 39 زيارة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عرض ريال مدريد المرتقب، لضم أليسون بيكر، حارس مرمى روما، الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن ريال مدريد سيتقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو، للحصول على خدمات البرازيلي المتألق، المُلقب بـ”ميسي حراسة المرمى”.

وأضافت الصحيفة ان النادي الملكي، سيعرض على صاحب الـ25 عاما، عقدا لمدة 5 سنوات، براتب سنوي قدره 5 ملايين يورو.

ويأتي ذلك رغم أن عقد أليسون الحالي مع روما، سينتهي عام 2021.

كما أن مونشي، المدير الرياضي للنادي العاصمي، أكد في أكثر من مناسبة، ان اللاعب لن يرحل، خلال الصيف المقبل.

شاهد أيضاً

قرعة مجموعات أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دوري المجموعات “ثمن النهائي” ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع الأهلي المصري “وصيف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved