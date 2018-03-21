مدرب بلجيكا ينتقد كونتي بسبب هازارد

انتقد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي بسبب توظيفه الخاطئ للاعب هازارد، قائلا: “كونتي يسيء استخدام إيدين هازارد، لأنه يضعه في المكان الغير مناسب داخل الملعب وهو ما يقلل من وصول الكرة له، إيدين يكون مستواه مختلفا مع المنتخب البلجيكي لأنه يلعب بجوار لوكاكو وباتشواي ودي بروين فهناك من يساعده عكس ما عليه الأمر في تشيلسي، أين يكون اللاعب معزولا تماما وهذا بسبب خطة مدربه السيئة”.

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