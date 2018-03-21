مورينيو يصالح لاعبيه خوفا من المؤامرة

أكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، بأن البرتغالي جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد تراجع عن تصريحاته العنيفة ضد لاعبيه، وألقى عليهم خطابا عاطفيا أثناء اجتماعه الأخير بهم في مقر النادي، وهذا من أجل التخفيف من حدة التوتر في النادي وإعادة المياه إلى مجاريها بينه وبين لاعبيه بعد أن انتقدهم بشدة في الأيام القليلة الماضية واتهمهم بضعف الشخصية، وعدم قدرتهم على اللعب تحت الضغط كما وصفهم أيضا باللاعبين العاديين الذين لا يمتلكون الجودة والإمكانيات الكبيرة.

البرتغالي يهدئ الأوضاع في المان

أشارت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن الاجتماع الذي عقده المدرب البرتغالي جوزي مورينيو مع لاعبي نادي مانشستر يونايتد، كان من المتوقع أن يكون عنيفا وقاسيا يوجه من خلاله المدرب انتقادات لاذعة إلى لاعبيه، ولكن “السبيشل وان” فعل عكس ذلك نهائيا، بعد أن ألقى على عناصره كلمات عاطفية وحماسية أنهت خلافاته معهم، ويعود سبب تغير سلوك المدرب المفاجئ مع لاعبيه إلى شعوره بالخوف من تآمرهم عليه في ما تبقى من مباريات هذا الموسم، خاصة وأن جل اللاعبين لم يتقبلوا انتقاداته وإن لم يبادر المدرب بمصالحتهم لكانت الأمور تزداد سوءا في الفريق ويصبح “السبيشل وان” مهددا بالإقالة من منصبه فور نهاية الموسم الحالي.

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