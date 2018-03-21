مونشي يحلم بإقصاء برشلونة

يؤمن المدير الرياضي لنادي روما، مونشي، بأنه على فريق الجيالوروسي أن يلعب بصورة متميزة أمام برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال، حتى وإن كانت حظوظه أقل بكثير في الاستمرار بالبطولة.

وتحدث المدير الرياضي لنادي روما، لإذاعة كادينا كوبيه الإسبانية عن نتيجة القرعة: “في البداية اعتقدت أننا كنا غير محظوظين، ثم على الفور ركزنا جميعًا على أهمية أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة، سنحاول أن نحقق شيئًا صعبًا، وهذا الأمر لم أكن أفكر فيه بعد ثوان قليلة من معرفتي بوقوعنا في مواجهة برشلونة”.

وأردف: “على الفور فكرت بأن قوة برشلونة لا تعني أنهم تأهلوا بالفعل للدور المقبل، بل يعني أن لديهم حظوظ أكبر، وأن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنحلم بالتأهل، على الأقل، علينا تجهيز أنفسنا لتحقيق هذا الحلم”.

وعما إذا كان برشلونة سيصبح أقل قوة بدون ليونيل ميسي قال: “عندما يكون ميسي في أفضل حالاته فهو يصنع الفارق، ويجعل فريقه غير قابل للخسارة تقريبًا”.

وعن اللاعب الذي يحلم بضمه إلى روما من فريق برشلونة، باستثناء ميسي، قال المدير السابق لإشبيلية: “أعتقد أنه راكيتيتش، فهو يقدم موسما رائعا، هناك الكثير من الأحلام لكل مدير رياضي، واختيار واحد منهم سيكون أمرًا صعبًا”.