هل حقاً يتفاوض ديبالا من أجل الانتقال للريال؟

تواجد اللاعب باولو ديبالا مهاجم ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي مؤخراً في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل قضاء عطلته بعد استبعاه من قائمة منتخب الأرجنتين للمباريات الودّية المُقبلة استعداداً لكأس العالم.

وربطت تقارير صحفية تواجد اللاعب الدولي الأرجنتيني بالتواجد في مدريد من أجل التفاوض مع نادي ريال مدريد الإسباني للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ويُعتبر ديبالا واحداً من الأهداف الكُبرى للنادي الملكي من أجل تدعيم تشكيلة الفريق وبداية عصر جديد للـ”غالاكتيكوس” تحت قيادة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في الموسم المقبل 2018-19.

مشاهدة نجم السيدة العجوز في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد أمس الإثنين تسبب في عاصفة كبيرة من التقارير التي ألمحت إلى ذهابه من أجل مقابلة مسئولين من الميرينغي للتفاوض بشأن الصفقة.

لكن صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية خرجت اليوم الثلاثاء من أجل تكذيب كل تلك التقارير وتؤكد أن النجم الأرجنتيني ذهب إلى مدريد فقط من أجل قضاء عطلة خاصة رفقة شقيقه الذي يقوم بدور وكيل أعماله أيضاً.

ديبالا ليس الهدف الأول لريال مدريد في الصيف، لكنه يتواجد على قائمة البدلاء للهدف الأساسي وهو البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا مهاجم ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عاماً سيعود إلى مدريد في غضون ثلاثة أسابيع من الآن، حيث سيكون عليه مواجهة ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 11 أفريل المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.