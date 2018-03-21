يونغ يدعم الظهير الشاب في أزمته مع مورينيو

دعم أشلي يونغ الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد الإنجليزي زميله لوك شو الذي يمر بأزمة مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر.

وكان الـ”سبيشيال وان” قد هاجم شو عقب مواجهة برايتون في كأس الإتحاد والتي انتصر بها أصحاب ملعب “أولدترافورد” بهدفين دون رد.



وقال يونغ عن زميله الشاب:”من الواضخ أنه يريد تقديم الأفضل، وأنا أريد أن أراه يقدم أداء جيد.”

وأضاف:”على جميع اللاعبين يضع في رأسه أن يقدم الأفضل، إنه لاعب رائع، ويمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه.”

يذكر أن صاحب الـ32 عاماً شارك هذا الموسم في 30 مباراة بجميع المسابقات أحرز بهم هدفين وصنع 6 آخرين، بينما شارك صاحب الـ22 عاماً في 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم لم يحرز أو يصنع بهم أي هدف.