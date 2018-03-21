غلام أحسن مدافع في إيطاليا لولا الإصابة

أعدت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور” أمس الأربعاء تقريرا مطولا بمناسبة فترة التوقف الدولي التي بدأت الإثنين، “لا غازيتا” حاولت تقييم اللاعبين واختارت أحسن لاعب في كل خط، ما يهمنا في الموضوع هو خط الدفاع، حيث أدرج اسم لاعب الخضر المصاب فوزي غلام، الذي حصل على التقييم الأعلى بـ6.91 من 10 وهو الأعلى، صحيفة “لا غازيتا” قالت أن غلام لن يتم إدراجه ضمن الترتيب رغم تقييمه المميز وأكدت أن جائزة أحسن مدافع تمنح لمن لعبوا أكثر من 15 لقاء على الأقل فيما لعب فوزي 11 لقاء فقط، وفي انتظار عودته وربما مشاركته في أربعة لقاءات حتى نهاية الموسم يبقى المهدي بن عطية صاحب التقييم 6.47 أحسن مدافع في إيطاليا هذا الموسم رغم أنه الثاني فعليا خلف فوزي .

المان يونايتد يريد خفض سعر غلام ولا يرغب في دفع قيمة شرطه الجزائي

رغم كل ما قيل سابقا عن اتفاق نهائي بين المان يونايتد وفوزي غلام بشأن الانتقال نهاية الموسم، إلا أن صحيفة “الكوريري ديلو سبور” فجرت أمس مفاجئة حين قالت أن المان يونايتد لا يريد دفع الستين مليون أورو قيمة شرطه الجزائي ويريد المفاصلة وتخفيض السعر، الصحيفة السابقة قالت أن ذلك لا ينف رغبة النادي في ضم فوزي ربما أن وكيل أعماله منديس متفق تماما مع مدرب المان لكن ذلك لا يلغ ضرورة تخفيض السعر، وبخصوص السعر المرغوب دفعه قالت “الكوريري ديلو سبور” أنه سيصل لـأربعين مليون أورو وهو سعر يبقى ضخما وضخما جدا في انتظار موافقة نابولي على تسريح اللاعب الجزائري أم أنه سيصر على قيمة شرطه الجزائي .

سبعة ملايين تفصل ظهير بنفيكا عن نابولي

في ذات السياق قالت “الكوريري ديلو سبور” أن إدارة نابولي سائرة في سعيها لضم بديل لغلام، الصحيفة السابقة قالت أن الرئيس دي لاورنتيس وضع في رأسه أن غلام سيرحل سواء للمان أو لغيره ولذلك اتفق بشكل شبه رسمي مع ظهير نادي بنفكيا غريمالدو، وكيل أعمال هذا الأخير وقع على عقد مبدئي بعد أن اقتنع بالراتب السنوي وبالحوافز لكن يبقى المطلب المالي لفريق كبير نوعا ما، إدارة بنفيكا اشترطت ثلاثين مليون أورو وإدارة نابولي دفعت فقط سبعة ملايين الصحافة الإيطالية قالت أن السبعة ملايين لن تكون رقما كبيرا وفي حال رحل فوزي فعلا فإن إدارة النادي ستضطر لدفعها لأن الفارق ليس كبيرا، كما أن الثلاثين مليون أورو لم تعد قيمة كبيرة في سوق اللاعبين هذه الأيام، خاصة إذا تمكنت الإدارة من تسويق غلام بمبلغ مالي كبير للمان يونايتد وضمان خدمات مدافع قد تسوقه مستقبلا بمبلغ كبير.

بورقعة-ع

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