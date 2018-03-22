مدرب بريمن: “بلفوضيل وصل لأعلى مستوياته معنا”

أدلى مدرب فير دير بريمن فلوريان كوفهيلدت بتصريحات للإعلام الألماني تكلم فيه عن فريقه بعد أن تسلق الترتيب وبات بعيدا عن منطقة الهبوط، كوفهيلدت وبعد أن أبدى سعادته أشاد كثيرا بدور بلفوضيل في ذلك خاصة في لقاء السبت الماضي، حيث قال أن إسحاق قدم مع الفريق أحسن مستويات وهذا بعد أن تأقلم بشكل كامل، كوفهيلدت تمنى أن يواصل إسحاق على نفس هذا النحو وحتى نهاية الموسم .

قيمة شرطه الجزائي ليست واضحة بحسب الإعلام الألماني

موقع “فوسبال نيوز” عاد يوم أمس ليتكلم عن وضع بلفوضيل، فمع أي حديث عن تألقه أو فشله في التألق تعود الأخبار التي تربطه باستمرار بالنادي من عدمه، الموقع السابق قال أن القيمة الجزائية في عقد إعارة بلفوضيل ليس واضح وأن الحديث عن ستة ملايين أورو ليس بالأمر الأكيد، موقع “فوسبال نيوز” قال أن القيمة المالية يمكن أن تكون أكبر من ست ملايين لكنها لن تزيد عن عشرة ملايين أورو وهو ما يفسر ربما التردد الكبير لنادي فير دير بريمن في ضم إسحاق نهائيا .

بلفوضيل في تشكيلة الفيفا الأسبوعية

اختير لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل في تشكيلة الفيفا لكل دوريات العالم والتي تم الكشف عنها يوم أمس، تواجد الدولي الجزائري كان متوقعا نظرا لتألقه اللافت في فوز فريقه الأخير بثلاثية في الدوري ( سجل منها هدفين ومرر كرة الهدف الثالث)، الدولي الجزائري ضمن تواجده مع أبرز الأسماء مثل المصري محمد صلاح الأرجنتيني إيكاردي والألماني توني كروس، وارتقى التقييم العام لإسحاق ليصل إلى 81 وهو التقييم الأعلى له على الإطلاق، هذا وضمت تشكيلة الفيفا لاعب ليون الفرانكو جزائري حسام عوار، الذي ما فتئ يبهر الجميع ويؤكد عل أنه موهبة تستحق الإشادة ورغم أنه لم يبلغ بعد سنته العشرين .

بورقعة-ع

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