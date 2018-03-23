أوبلاك يتحدث عن إمكانية رحيله عن أتلتيكو مدريد

تحدث الحارس السلوفيني يان أوبلاك عن مستقبله مع فريقه أتلتيكو مدريد، نافيا كل ما يتردد عن اقترابه من تمديد تعاقده.

وقال أوبلاك الذي يستعد لخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده: “بالنسبة إلى توقيع عقد جديد مع أتلتيكو، فلا يسعني إلا أن أقول شيئا واحدًا، لا يوجد شيء جديد، لقد رأيت ما كتبته الصحافة، يدعي البعض أن الاتفاق قد تم، بينما يؤكد آخرون أنني لن أجدد عقدي، بينما الشيء الذي أعرفه أنه لا توجد تحديثات”.



وأضاف خلال حديثه مع صحيفة” إيكيبا “السلوفينية اليومية: “لا شيء جديدًا، لدي عقد وقعته منذ عامين”.

وتحاول أندية: باريس سان جيرمان، وليفربول، وآرسنال التوقيع مع أوبلاك.

عن هذه الإمكانية نقلت صحيفة “أس” الإسبانية عن مسؤول في النادي قوله “نحن نتحدث معه كثيرا، أوبلاك يبلغ 25 عاما ويحتل أهمية عالية في جدول عدد من أندية أوروبية كبرى خاصة باريس وليفربول وآرسنال.

فيما أجاب أوبلاك حين سئل عن اهتمام تلك الأندية قائلا: “من الصعب التحدث عن المستقبل، ولا يهمني ما سيحدث، الشيء الذي أعرفه أنني مرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2021، أناأشعر بالراحة في هذا النادي دائمًا”.