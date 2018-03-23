باريس سان جيرمان يفاضل بين ساري وإنريكي على حساب كونتي وأنشيلوتي

بات من المعروف أن الإسباني أوناي إيمري يقضي آخر أيامه في باريس سان جيرمان، وأن الفريق الفرنسي سيستقدم مدربا جديدا بحلول الصيف المقبل.

ثارت التكهنات حول اختيار أحد المدربين الإيطاليين أنطونيو كونتي، أو كارلو أنشيلوتي، أو روبيرتو مانشيني لخلافة إيمري في باريس، لكن التقارير الواردة من مدينة الجمال تقول إن الإدارة القطرية للنادي العاصمي بقيادة رجل الأعمال ناصر الخليفي حددت اسماء أخرى.



وتشتمل القائمة المختصرة للخليفي على اسمي الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب نابولي، والإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق قبل الأسماء سالفة الذكر بحسب ما جاء في التقارير الفرنسية.

يرتبط ساري بعقد لمدة عامين إضافيين في نابولي مع شرط جزائي بقيمة 8 ملايين يورو، أما إنريكي فقد يخوض تجربة تدريبية جديدة بالدوري الإنكليزي، حيث أظهر قطبا العاصمة لندن تشيلسي وآرسنال اهتماما بالتعاقد معه.



يحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 83 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه موناكو، ويخوض مواجهة مهمة أمام كان الشهر المقبل في نصف نهائي كأس فرنسا.