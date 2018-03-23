بوفون: لازلت مهمًا للمنتخب الإيطالي

بوفون يتحدث عن المرحلة المقبلة رفقة إيطاليا

اعتبر الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الذي بلغ الأربعين من العمر، انه لا يزال مفيدا للمنتخب الايطالي لكرة القدم وقادرا على المساهمة في مستقبله، بعد عودته عن اعتزاله الدولي لخوض مباراتين وديتين على الأقل.

وكان نجم نادي يوفنتوس قد اعتزل اللعب دوليا العام الماضي بعد فشل المنتخب الايطالي في التأهل الى كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما، الا انه عاد مجددا الى تشكيلة المدرب الموقت للمنتخب لويجي دي بياجيو، ومن المقرر ان يشارك في مباراتين وديتين يخوضهما المنتخب ضد الأرجنتين اليوم الجمعة، وانكلترا في 27 مارس الحالي.

وفي مؤتمر صحافي قبل المباراة الأولى، قال بوفون الذي سيعود الى حمل شارة قائد المنتخب “الجميع يعرفون الحقيقة. دوري في التشكيلة كان دائما ايجابيا ودائما ما ساهمت في تقريب الناس (اللاعبين) من بعضهم البعض. دائما ما وضعت الأولوية للمجموعة بدلا مني”.

وقال بوفون الذي خاض 175 مباراة دولية (رقم قياسي أوروبي) وكان ضمن التشكيلة الايطالية التي أحرزت عام 2006 لقبها العالمي الرابع، “انا لست هنا (مع المنتخب مجددا) للاستعراض، للتبجح. لا زال في مقدوري ان أكون مفيدا. ربما بلغت الأربعين من العمر لكنني حارس جوفنتوس”.



وكان بوفون ألمح سابقا الى ان هذا الموسم قد يكون الأخير له في كرة القدم، الا انه ترك المجال مفتوحا حول احتمال حصول تبدل في هذا المسار، لا سيما وان فريقه يمضي بثبات نحو لقبه السابع تواليا في الدوري المحلي، وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الحارس الاسطوري “لا اعتقد ان مباراتي الأخيرة ستكون مع جوفنتوس أو المنتخب، الا انها في مطلق الأحوال ستكون هادئة وعادية”.

وكان دي بياجيو الذي يتولى بشكل موقت الاشراف على المنتخب بعد إقالة مدربه السابق جانبييرو فنتورا في أعقاب الفشل في بلوغ مونديال روسيا 2018، قد استدعى في وقت سابق من هذا الشهر بوفون الى التشكيلة.

ولم يكن هذا الاستدعاء مفاجئا، اذ سبق للحارس المخضرم الذي دافع عن ألوان المنتخب الايطالي لفترة تمتد 20 عاما، ان أعرب عن استعداده للعودة الى تشكيلته في حال طلب منه ذلك. وقال بوفون أواخر في فيفري الماضي “عندما يحتاج اليك المنتخب الوطني يتعين عليك ان تكون حاضرا وألا تتخلى عنه ٫ أشعر بالمسؤولية والوفاء حيث يتعين علي ان اقوم بهما من اجل منتخب يمر في فترة انتقالية”.

وتابع “أي لاعب يملك الخبرة يستطيع ان يعود بالنفع في البداية حتى ولو اقتصر الامر على تقديم النصائح للاعبين الشبان”.