بيرلو في الطريق ليصبح الرجل الثاني في إيطاليا!

مصير بيرلو في تدريب منتخب إيطاليا مرتبط بكونتي

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن أندريا بيرلو في طريقه ليصبح مساعد مدرب منتخب إيطاليا إذا حصل أنطونيو كونتي أو كارلو أنشيلوتي على المنصب الشاغر.

ويُعتقد أن نجم ميلان ويوفنتوس السابق مهتم بلعب دور مساعد المدرب بعد اعتزاله منذ فترة قصيرة في الدوري الأمريكي



وقد تم ربط بيرلو بنادي تشيلسي، كمساعد محتمل لكونتي، لكن ومع تزايد احتمالات رحيل الأخير عن البلوز فإنه من غير الممكن أن يتجه بيرلو إلى لندن.

صحيفة (لاغازيتا ديللو سبورت) زعمت أن بيرلو سيتولى عوضا عن ذلك منصبا في المنتخب الإيطالي، وأنه مستعد ليكون رقم 2 خلف صديقه ومدربه السابق كونتي في تدريب الآزوري.

ومع ذلك فلا يعتمد دور بيرلو مع إيطاليا على كونتي فقط، فبحسب التقرير يمكن أن ينضم بيرلو إلى الجهاز الفني للمنتخب إذا تولى أنشيلوتي المسؤولية.



كان أنشيلوتي قد أقيل من تدريب بايرن ميوينخ بداية الموسم الجاري بعد بداية غير موفقة له.. ولم يغلق الباب أمام تدريب منتخب بلاده بعدما خاض تجارب كبيرة في: ميلان، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، تشيلسي.

وأحدث فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى مونديال 2018 صدمة عنيفة في الأوساط الرياضية استقال على إثرها الاتحاد الإيطالي وكذلك المدرب فينتورا، ليخلفه -مؤقتا- دي باجيو الذي كان مدرب منتخب إيطاليا تحت 21 عاما.