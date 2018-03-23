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تسريح كل من براهيمي ، بن طالب و بن ناصر

23 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني 83 زيارة

أجرى لاعبو المنتخب الوطني صبيحة اليوم الجمعة 23 مارس 2018 حصة تدريبية بمشاركة أغلبية العناصر المتواجدة بالتربص .

هذا و خلال الحصة قسم المدرب الوطني الفريق إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في لقاء تنزانيا ،حيث قاموا بجلسة استرجاع بقاعة تقوية العضلات لمركز سيدي موسى ، في حين قامت المجموعة الثانية بتدريبات فوق أرضية ميدان ملعب المركز .

بعد الغداء ،استفاد اللاعبون من فترة راحة لمدة 24 ساعة ، و التي ستدوم إلى غاية منتصف نهار يوم السبت .

كما قرر الطاقم الطبي للمنتخب الوطني تسريح كل من ياسين إبراهيمي ، الذي التحق بالتربص مصاب ولم يشارك في أي حصة تدريبية ، واللاعب نبيل بن طالب الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة تنزانيا . و بالتالي سوف يغيبا عن المباراة الودية القادمة ضد منتخب إيران .

كما سمح الطاقم الفني للخضر للاعب بن ناصر مغادرة التربص ، بناءا على طلب من ناديه إمبولي

من جانب آخر ، غادر اليوم الجمعة المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان الجزائر متجها نحو غراتس ، و ذلك للوقوف على آخر التفاصيل قبل انتقال الخضر إلى النمسا لمواجهة إيران يوم 27 مارس

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