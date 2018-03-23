ريال مدريد يضع عينه على جوهرة مانشستر يونايتد الساطعة

راشفورد على رادار ريال مدريد في الصيف

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني النجم الشاب ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمهيداً لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وينوي النادي الملكي التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وعقد مذبحة كبرى بالفريق الأول بالميرنغي وذلك لضخ دماء جديدة عقب الإخفاقات المحلية التي وقع ريال مدريد بها هذا الموسم.

ولعل أبرز الخطوط التي تحتاج الى التدعيم مركز المهاجم في ظل تراجع أداء النجم الفرنسي كريم بنزيمة وتراجع مردوده التهديفي هذا الموسم بشكل ملحوظ.

ووفقاً لما نقلته العديد من الصحف العالمية فإن نادي ريال مدريد يراقب ماركوس راشفورد عن كثب حيث ابدى الفرنسي زين الدين زيدان إعجابه كثيراً بمستوى اللاعب نظراً لتنوعه في مركز الهجوم وقدرته على شغل جميع مراكز الرواق الأمامي.

وأشارت الصحف أن ريال مدريد لن يجد تساهل من مانشستر يونايتد لضم اللاعب في ظل تمسك البرتغالي جوزيه مورينيو بخدماته ولكن تبقى جميع الإحتمالات واردة في ظل رغبة النادي الملكي بضم العديد من الأسماء القوية الصيف المقبل.

وشارك راشفورد في 45 مباراة رفقة مانشستر يونايتد بكافة المسابقات هذا الموسم سجل 14 هدف وصنع 6 أهداف ويُعد واحداً من أبرز لاعبي الشياطين الحمر.