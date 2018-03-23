زلاتان ابراهيموفيتش يُعلن انضمامه الى صفوف نادي لوس انجليس غالاكسي

السلطان إلى الدوري الأمريكي

بطريقته الاعتيادية، أعلن “السلطان” زلاتان ابراهيموفيتش انضمامه الى صفوف نادي لوس انجليس غالاكسي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم.

اللاعب البالغ من العمر 36 عاما ظهر في الإعلان مرتدياً الزي الأبيض لفريقه الجديد موجهاً رسالة للجمهور يقول فيها: “مرحباً لوس أنجليس العزيزة”.

بدوره، رحب النادي الأميركي بزلاتان على طريقته الخاصة، مستعيناً بالأسد القائد في الشريط الترويجي للصفقة الرسمية.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن موافقته الرسمية على رحيل زلاتان عن صفوفه بالتراضي، ولم يشارك زلاتان الذي اعتزل اللعب الدولي في 2016 مع ناديه مانشستر يونايتد سوى في 7 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016 حينما تولى السبيشيال وان جوزيه مورينيو تدريب الشياطين الحمر، حيث انضم إلى اليونايتد قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية بعد نهاية عقده.

إبراهيموفيتش، الذي أحرز 62 هدفاً في 116 مباراة شارك فيها مع منتخب السويد وفاز بلقب الدوري مع فرق مختلفة في إيطاليا وهولندا وإسبانيا وفرنسا، سيحصل على ثلاثة ملايين دولار في موسمين مع غالاكسي