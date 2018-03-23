سامباولي يبرر استبعاد ديبالا وإيكاردي من منتخب الأرجنتين

فجَّر خورخي سامباولي مدرب منتخب الأرجنتين مفاجأة مدوِّية بإعلانه أن كلاً من باولو ديبالا وماورو إيكاردي لن يكونا جزءا من منتخب التانغو في الفترة المقبلة!

وقال سامباولي على هامش مؤتمر صحفي قببل مواجهة إيطاليا وديًا: “أعتقد أن ديبالا واحد من أفضل اللاعبين.. ولكن”.



“إما أنني لم أستطع معرفة الطريقة للاستفادة من إمكاناته، أو أنه لم يفهم أسلوبنا ولم يتكيف مع طريقتنا”.

ويشرح: “يحقق ديبالا الكثير من النقاط لفريقه، لكن ليس لدي الوقت لانتظار تأقلمه مع أفكارنا والتي هي بعيدة تماما عن التي في يوفنتوس”.

ويكمل: “إذا لم يقدم بديله المطلوب فإننا سوف نبحث إمكانية استدعائه مجددا”.

كما برر سامباولي استبعاده المهاجم ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلانو، بقوله: “أنا فخور به، لكنه لم يتسق مع أفكاري”.



ويكمل: “حالة إيكاردي شبيهة بديبالا، نحن نتابعه كلما كنا في أوروبا وهو مهاجم يسجل دائما”.

ويشرح: “أنا لا أستبعده، لكن ليس لدينا الوقت للتكيف، وعلينا إيجاد أفضل العلاقات في الملعب لتحقيق النتائج”.