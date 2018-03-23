الرئيسية / آخر الأخبار / سامباولي يبرر استبعاد ديبالا وإيكاردي من منتخب الأرجنتين

سامباولي يبرر استبعاد ديبالا وإيكاردي من منتخب الأرجنتين

23 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, كأس العالم, ملاعب العالم 54 زيارة

فجَّر خورخي سامباولي مدرب منتخب الأرجنتين مفاجأة مدوِّية بإعلانه أن كلاً من باولو ديبالا وماورو إيكاردي لن يكونا جزءا من منتخب التانغو في الفترة المقبلة!

وقال سامباولي على هامش مؤتمر صحفي قببل مواجهة إيطاليا وديًا: “أعتقد أن ديبالا واحد من أفضل اللاعبين.. ولكن”.

“إما أنني لم أستطع معرفة الطريقة للاستفادة من إمكاناته، أو أنه لم يفهم أسلوبنا ولم يتكيف مع طريقتنا”.

ويشرح: “يحقق ديبالا الكثير من النقاط لفريقه، لكن ليس لدي الوقت لانتظار تأقلمه مع أفكارنا والتي هي بعيدة تماما عن التي في يوفنتوس”.

ويكمل: “إذا لم يقدم بديله المطلوب فإننا سوف نبحث إمكانية استدعائه مجددا”.

كما برر سامباولي استبعاده المهاجم ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلانو، بقوله: “أنا فخور به، لكنه لم يتسق مع أفكاري”.

ويكمل: “حالة إيكاردي شبيهة بديبالا، نحن نتابعه كلما كنا في أوروبا وهو مهاجم يسجل دائما”.

ويشرح: “أنا لا أستبعده، لكن ليس لدينا الوقت للتكيف، وعلينا إيجاد أفضل العلاقات في الملعب لتحقيق النتائج”.

شاهد أيضاً

لوف يتسلح بالقوة الضاربة أمام إسبانيا

أعلن يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، تشكيلة المانشافت أمام نظيره الإسباني، في المباراة الودية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved