ساوثغيت يدفع براشفورد أساسيًا أمام هولندا

أعلن منتخبا هولندا وإنجلترا، عن التشكيلة الأساسية لهما، لخوض الودية المرتقبة بينهما، اليوم الجمعة، ضمن تحضيرات منتخب الأسود الثلاثة، لخوض نهائيات كأس العالم.

وفي ظل غياب هاري كين، عن تشكيلة إنجلترا للإصابة، يشارك مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، أساسيا في هذه المباراة، إلى جانب جيسي لينغارد ورحيم سترلينغ في خط الهجوم.

أما تشكيلة هولندا، التي تلعب مباراتها الأولى بقيادة المدرب الجديد رونالد كومان، ضمت نجم ليون، ممفيس ديباي في خط الهجوم، إلى جانب باس دوست.

وجاءت تشكيلة إنجلترا كالآتي:

بيكفورد، تريبير، روز، ستونز، غوميز، والكر، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لينغارد، راشفورد، سترلينغ.

أما تشكيلة هولندا ظهرت كالتالي:

زويت، دي ليغت، دي فري، فان ديك، هاتبور، فينالدوم، ستروتمان، فان أنهولت، بروميس، دوست، ديباي.