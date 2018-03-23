عملاق تركي يتحرك لضم روبن

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك عملاق تركي، للتعاقد مع الجناح الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “Fanatik” التركية، فإن بشكتاش يستخدم لاعبه الهولندي ريان بابل، من أجل إقناع مواطنه روبن بالانضمام لصفوف الفريق التركي.

وأضافت الصحيفة: “بابل قطع شوطا طويلا في محاولات إقناع روبن بالانضمام للنادي التركي”.

يُذكر أن روبن ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ولم يفتح النادي الألماني ملف التجديد معه حتى الآن، رغم وجود عدة تقارير صحفية ألمانية، أشارت إلى استقرار الإدارة على تجديد عقده.

وحسم بشكتاش قبل بداية الموسم الجاري، صفقة المدافع البرتغالي بيبي، لاعب ريال مدريد السابق، ويسعى للتعاقد مع عدد من النجوم من أوروبا من أجل تدعيم صفوفه.