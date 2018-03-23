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لاعب البرازيل: قدمنا أداء جيدا رغم قوة روسيا

23 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, كأس العالم, ملاعب العالم 55 زيارة

أكد جواو ميراندا، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام روسيا، كانت صعبة، وأن المنافس قدم أداء قويا على مدار شوطي اللقاء.

وسجل ميراندا هدفا في الدقيقة 52، ليساهم في فوز المنتخب البرازيلي، 3 ـ 0 على مضيفه الروسي وديا في إطار استعداداتهما لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال ميراندا، عقب انتهاء المباراة: “المواجهة كانت صعبة.. المنتخب الروسي لعب بقوة ولكننا قدمنا أداء جيدا”.

وأوضح زميله المهاجم دوغلاس كوستا: “الفريق بأكمله كان جيدا اليوم، وتحلينا بالصبر”.

وشارك دوغلاس كوستا في التشكيلة الأساسية لراقصي السامبا اليوم، نظرا لغياب زميله نيمار دا سيلفا نجم الفريق للإصابة.

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