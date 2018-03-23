مدرب أوروغواي يقلل من خطورة إصابة خيمينيز

قال مدرب منتخب أوروغواي، أوسكار تاباريز، إن مواجهة ويلز، الإثنين المقبل، ستكون اختبارا قويا ومحفزا، ضد فريق جيد، شهد تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي، عقب الفوز اليوم على المنتخب التشيكي بنتيجة 2-0، والصعود لنهائي بطولة الصين الودية، أشار تاباريز إلى صعود المنتخب الويلزي في التصنيف الدولي، وتواجد بعض لاعبيه، في فرق عالية المستوى.

وأضاف “منتخب أوروغواي لديه بعض النجاحات، مثل الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وحصد لقب كوبا أمريكا عام 2011، على حساب المنتخب الأرجنتيني”.

كما أوضح أن استراتيجية السيليستي، هي الاستفادة من قدرات المهاجمين إدينسون كافاني ولويس سواريز، من خلال اللعب الجيد، والدفع بلاعبين شباب في منتصف الملعب، يكون لديهم القدرة للسيطرة على الكرة.

وقلل تاباريز، من خطورة الإصابة التي لحقت بالمدافع، خوسيه ماريا خيمينيز، الذي أخرجه المدرب في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام التشيك، بسبب شعوره بألم في مشط القدم، وأوضح أن التغيير ليس سوى للحفاظ على اللاعب.