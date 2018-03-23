مسلسل نيمار وريال مدريد يتواصل

أثارت الشائعات التي انطلقت في الآونة الأخيرة بخصوص انتقال النجم الدولي البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية الأوروبية.

وسيشكل انتقال نيمار لريال مدريد تغيرًا كبيرًا على مستوى خريطة كرة القدم العالمية وكذلك بخصوص الاقتصاد الرياضي.

وكانت بعض التقارير الصحفية في إسبانيا قد أشارت إلى أن وكيل الأعمال الإسرائيلي بيني زاهافي قد يلعب دور الوسيط في مسألة انتقال نيمار إلى ريال مدريد، حيث سيلجأ إلى استغلال علاقاته مع أغلب مسؤولي الأندية الأوروبية من أجل جعل نيمار ينتقل إلى الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل خاصة بعدما أصبح هناك عدم رضا من قبل الجمهور وبعض لاعبي الفريق الباريسي على تواجد نيمار في البارك دي برانس

وكان نيمار قد تسبب في بعض المشاكل للفريق الباريسي نظرًا لكونه يريد الحصول على كافة الامتيازات وهو ما يرفضه بعض لاعبي الفريق، حيث أن أزمة الركلات الحرة وركلات الجزاء التي حدثت بينه وبين إدينسون كافاني لازالت تلقي بظلالها حتى الآن وتتسبب في كثير من الانقسامات داخل جدران حديقة الأمراء، وهو الشيء الذي جعل نيمار يبدأ في التفكير بشأن تغيير وجهته بنهاية الموسم الحالي والبحث عن فريق آخر.

وكان نيمار قد غادر برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تعاقد معه باريس سان جيرمان فيما سمي بصفقة القرن في أوروبا مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد دفع الشرط الجزائي وكسر عقد اللاعب مع برشلونة.