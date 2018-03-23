مورينيو يجد ضالته الدفاعية في بايرن ميونيخ

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين لتدعيم صفوف الفريق المختلفة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن إدارة الشياطين الحُمر تضع اللاعب جيروم بواتينغ مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني كهدف رئيسي من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع في الفريق.



وذكرت تلك التقارير أن جوزيه مورينيو المدير الفني ليونايتد معجب للغاية بقدرات اللاعب الدولي الألماني وإمكانياته الدفاعية ويرغب في ضمّه إلى ملعب أولد ترافورد فور نهاية الموسم الحالي.

في حين يسعى المدرب البرتغالي المُلقب بـ”السبيشيال وان” إلى إعادة المدافع الصلب إلى مدينة مانشستر، وذلك بعد ست سنوات كاملة من مغادرته فريق مانشستر سيتي إلى النادي البافاري؟

لكن طريق مورينيو لن يكون سهلاً نحو التعاقد مع بواتينغ، حيث تسعى أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي للتعاقد معه.

ويسعى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقوة إلى خطف المدافع الذي عمل معه سبقاً في ملعب أليانز أرينا عنما كان مدرباً للبايرن، فمن ينجح في خطف اللاعب صاحب الـ29 عاماً في الصيف المقبل؟