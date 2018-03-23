مورينيو يوجه سهامه الحادة نحو منتقديه

هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منتقديه وذلك خلال تصريحات صحفية تحدث خلالها عن الظروف التي يمر بها الفريق بالوقت الراهن.

وتعرض المدرب البرتغالي لوابل من الإنتقادات طوال الفترة الأخيرة ولكنه قرر كسر حاجز الصمت وتحدث لأول مرة عن اسباب تراجع نتائج الفريق موجهاً سهامه الحادة نحو منتقديه.

وعقب توديع الفريق لبطولة دوري أبطال اوروبا من الدور ثمن النهائي على يد إشبيلية الإسباني إنهالت الإنتقادات اللاذعة فوق رأس مورينيو الذي ودع البطولة مبكراً وفقد الأمل في المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي لتخلفه بفارق 16 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر على الرغم من إنفاقه ما يقرب من 300 مليون جنيهاً إسترليني على تدعيمات الفريق وشراء اللاعبين.

كما تعرض مورينيو للهجوم بسبب طريقته في التعامل مع اللاعبين وأبرزهم لوك شو ظهير الفريق الذي خرج لإنتقاده علانيةً وأكد أنه في طريقه للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وفي مقابلة له مع شبكة سي إن إن الإخبارية دافع مورينيو عن نفسه وأكد أن منتقديه يفتقرون الى المنطق السليم نظراً لعدم رؤيتهم الأحداث عن قرب.

وقال مورينيو في حديثه: “لا افهم أسباب هذه الإنتقادات أفهم الشعور بالإحباط أفهم حزن الجماهير بسبب الإقصاء من دوري أبطال لكني لا افهم شيء أكثر من ذلك”.

وتابع: “في تاريخ كرة القدم في جميع أنحاء العالم وليس في إنجلترا فقط كل الاندية تمر بلحظات تجديد دماء وبفترات إنتقالية”.

وأضاف: “في الدوري الإنجليزي فريق واحد أمامنا بالجدول و18 فريق خلفنا بالطبع في المستقبل نسعى لأن يكون 19 فريق خلفنا ولكن هذا الواقع الأن” .

وتابع: “أعتقد أن المنتقدين لا يتمتعون بالفكر السليم لمعرفة ما هي الرياضة ونحن بالفعل في مرحلة إنتقالية”.

هذا ومن المرجح أن يقوم مورينيو بإنتداب لاعبين جدد في الصيف ومن المتوقع أيضاً أن يعقد مذبحة كبرى قد يذهب ضحيتها ما يقارب 9 لاعبين.