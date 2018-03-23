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ميسي خارج تشكيل الأرجنتين.. وإيموبيلي يقود إيطاليا

23 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, كأس العالم, ملاعب العالم 72 زيارة

ضمت تشكيلة منتخب إيطاليا، للمباراة الودية التي ستجمعه بالأرجنتين، اليوم الجمعة، نجم فيورنتينا الشاب، فيديريكو كييزا، في خط الهجوم، إلى جانب تشيرو إيموبيلي، ولورينزو إنسيني.

واعتمد المدرب المؤقت لمنتخب إيطاليا، لويجي دي بياجيو، على جورجينيو كلاعب وسط ثالث، إلى جانب ماركو بارولو وماركو فيراتي.

أما خورخي سامباولي، مدرب منتخب الأرجنتين، فأعلن تشكيلته التي شهدت غياب ليونيل ميسي، بسبب الإصابة، وتواجد جيوفاني لو سيلسو.

وجاءت التشكيلتان كالتالي:

إيطاليا: “بوفون – فلورينزي – بونوتشي – روجاني – دي تشيليو – بارولو – جورجينيو – فيراتي – كييزا – إيموبيلي – إنسيني”.

الأرجنتين: “كاباييرو – بوستوس – أوتاميندي – فازيو – تاليافيكو – باريديس – بيليا – لانزيني – لو سيلسو – دي ماريا – هيغواين”.

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