نيمار يساند السامبا أمام الدب الروسي

أظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، دعمه لمنتخب بلاده، في المباراة الودية التي لعبها، أمام الدب الروسي، اليوم الجمعة.

وحسب موقع جلوبو الرياضي، فإن نيمار نشر صورة على حسابه بموقع إنستجرام، وهو يتابع المباراة أمام المنتخب الروسي، وكانت الصورة من مجريات الشوط الأول.



ويتواجد نيمار، في الوقت الحالي، بمدينة ريو دي جانيرو، حيث يواصل اللاعب البرازيلي، عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وسيغيب على إثرها لفترة طويلة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب البرازيلي، بنتيجة 3-0، وسجل الأهداف كل من جواو ميراندا وفيليب كوتينيو وباولينيو.