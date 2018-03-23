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لوف يتسلح بالقوة الضاربة أمام إسبانيا

23 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, كأس العالم, ملاعب العالم 51 زيارة

أعلن يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، تشكيلة المانشافت أمام نظيره الإسباني، في المباراة الودية التي تجمعهما، على ملعب إسبريت أرينا، اليوم الجمعة.

وجاءت تشكيلة الماكينات على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

الدفاع: جوناس هيكتور – ماتس هوميلز – جيروم بواتينغ – جوشوا كيميتش.

الوسط: سامي خضيرة – توني كروس – جوليان دراكسلر.

الهجوم: مسعود أوزيل – تيمو فيرنر – توماس مولر.

فيما يدخل منتخب إسبانيا، اللقاء بالتشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: داني كارفاخال – جيرارد بيكيه – سيرجيو راموس – جوردي ألبا.

الوسط: تياغو ألكانتارا – أندريس إنييستا – كوكي.

الهجوم: ديفيد سيلفا – إيسكو – رودريغو مورينو.

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